В Николаеве идут сильные бои
Ночью в Николаеве были видны многочисленные вспышки в ночном городе. По состоянию на утро бои продолжаются.
В Николаеве, который с вечера 11 марта обстреляли из тяжелой артиллерии, идут ожесточенные бои с российскими захватчиками. Видео с ночными взрывами утром в субботу, 12 марта опубликовали в Госпогранслужбе.
"Сейчас в Николаеве идут упорные бои", - отмечается в сообщении.
На видео, приложенном к сообщению, видны многочисленные вспышки в ночном городе.
Накнануе вечером российские войска обстреляли город Николаев из тяжелой артиллерии. По информации ОВА, поврежден ряд объектов, один человек ранен.
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