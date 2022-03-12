В Николаеве идут сильные бои

Ночью в Николаеве были видны многочисленные вспышки в ночном городе. По состоянию на утро бои продолжаются.

В Николаеве, который с вечера 11 марта обстреляли из тяжелой артиллерии, идут ожесточенные бои с российскими захватчиками. Видео с ночными взрывами утром в субботу, 12 марта опубликовали в Госпогранслужбе.

"Сейчас в Николаеве идут упорные бои", - отмечается в сообщении.

На видео, приложенном к сообщению, видны многочисленные вспышки в ночном городе.

Накнануе вечером российские войска обстреляли город Николаев из тяжелой артиллерии. По информации ОВА, поврежден ряд объектов, один человек ранен.

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