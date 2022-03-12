ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу врага

Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.

С начала войны в Украину уже 31 батальонно-тактическая группа российских войск потеряла боеспособность. Об этом утром в субботу, 12 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

В Полесском, Северском, Южнобугском районах враг имеет большие потери в живой силе и технике, он пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских военных, они были остановлены на отдельных направлениях, на остальных - враг существенно снизил темпы продвижения.

"С начала боевых действий 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность", - говорится в сообщении.

По результатам боевых действий, большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые имели непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных сил Украины, деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

Также сообщается, что в течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

В генштабе отмечают, что враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва. Вооруженные силы Украины в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

Напомним, по данной украинской разведки, российские власти решили пополнить резервы своей армии, воюющей в Украине, за счет жителей страны, а также "ДНР", "ЛНР" и Крыма. Проводится тайная мобилизация.

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