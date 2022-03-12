РФ использует неуправляемые ракеты, чтобы убить больше гражданских - Лондон

В Минобороны Великобритании заявили, Россия наносит удары неуправляемыми ракетами с недоступных для украинских ПВО точек чтобы увеличить число жертв среди мирного населения.

Россия в войне против Украины целенаправленно использует для обстрелов и нанесения ударов неуправляемые ракеты, чтобы было больше жертв среди мирного населения в городах. Об этом утром в субботу, 12 марта, заявили в министерстве обороны Великобритании.

В оборонном ведомстве Королевства приводят данные своей разведки, согласно которым российские войска, получая мощный отпор от ВСУ, делают упор на обстрелы и бомбежки городов Украины с большого расстояния.

"За последние 24 часа авиационные и ракетные силы России осуществили удары против городов на западе Украины Луцка и Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.

Удары неуправляемыми ракетами с недоступных для украинских систем противовоздушной обороны территорий, должны содействовать продвижению наземных сил захватчиков.

В британском Минобороны связывают использование РФ таких неуправляемых ракет с намерением увеличить количество жертв среди гражданского населения Украины.

Напомним, накануне рано утром в Днепре, Ровенской и Волынской областях также прогремели взрывы. Под воздушный удар попали аэропорт, стадион, завод и библиотека. Сегодня утром в ряде городов утро также началось с сильных взрывов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet