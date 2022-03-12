В Василькове вновь горит нефтебаза

После воздушного удара под Васильковым в Киевской области повторно загорелась нефтебаза.

В Василькове Киевской области после авиаудара вновь загорелась нефтебаза. Об этом утром в субботу, 12 марта, сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", - написал Кулеба.

Как сообщалось, сегодня утров по ряду городов, в том числе Василькову, был совершен ракетный удар.

Напомним, 27 февраля по Василькову был нанесен мощный ракетный удар, в результате которого загорелась нефтебаза. Однако сотрудники сумели спасти 15 вагонов с дизельным горючим и восемь вагонов с газом. А 1 марта спасатели сообщили, что пожар самоликвидировался.

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