ВСУ уничтожили 488 мотострелковый полк РФ
Военные силы Украины полностью уничтожили мотострелковый полк из Брянской области. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.
"В/ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью. Слава ВСУ", - сообщил он.
Речь идет о 488-м мотострелковом полке, который дислоцируется в городе Клинцы.
Отметим, этот полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ.
Напомним, накануне сообщалось, что на Харьковщине разбили вражескую колонну.
Также стало известно, что в Киевской области был разгромлен российский танковый полк. В бою погиб командир полка полковник Захаров.
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