ВСУ уничтожили 488 мотострелковый полк РФ

Мотострелковый полк, который дислоцируется в городе Клинцы Брянской области полностью разбит.

Военные силы Украины полностью уничтожили мотострелковый полк из Брянской области. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"В/ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью. Слава ВСУ", - сообщил он.

Речь идет о 488-м мотострелковом полке, который дислоцируется в городе Клинцы.

Отметим, этот полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ.

Напомним, накануне сообщалось, что на Харьковщине разбили вражескую колонну.

Также стало известно, что в Киевской области был разгромлен российский танковый полк. В бою погиб командир полка полковник Захаров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet