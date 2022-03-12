Жителям осажденного города везут более 90 тонн продуктов питания и медикаментов. Караван сопровождают православные священники.

Из Запорожья в Мариуполь, который уже 11 суток находится во вражеской блокаде, по "зеленому коридору" отправился гуманитарный караван с продуктами и лекарствами. Об этом в субботу, 12 марта, сообщили в Мариупольском городском совете.

"Зеленый коридор открыт. Из Запорожья в Мариуполь выехал гуманитарный караван. Более 90 тонн продуктов питания и медикаментов направляется к городу, который уже 11 суток находится в блокаде", - сообщили в горсовете.

Священнослужители православной церкви, как указано, выступили с инициативой лично сопровождать гуманитарный караван.

Напомним, в заблокированном российскими войсками Мариуполе заканчиваются продукты, но гуманитарную помощь городу не пропускают уже неделю.

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