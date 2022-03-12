Аэропорт в Василькове полностью уничтожен - мэр

Также враг уничтожил склад с горюче-смазочными материалами. А одна из вражеских ракет попала в склад боеприпасов. Они до сих пор взрываются.

Российские войска ракетными ударами по Василькову полгостью уничтожили аэропорт. Об этом утром в субботу, 12 марта, сообщила Васильковский городской голова Наталья Баласинович.

"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, 8 ракет попало, обстреляли аэропорт. Вследствие ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами и они до сих пор детонируют", - сказала она в видеообращении.

По словам мэра, одна из ракет оккупантов попала в склад боеприпасов.

"Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работа нашего аэропорта", - сказала Баласинович.

Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях и без необходимости не выходить на улицы.

Напомним, сегодня рано утром в нескольких городах были слышны сильные взрывы. Среди них - Васильков. Позже стало известно, что в Василькове горит нефтебаза и склад боеприпасов.

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