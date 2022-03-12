Появилось видео уничтожения колонны под Киевом

В британской разведке сообщили, что российская колонна вероятно пытается взять Киев в окружение. Украинские военные показали кадры уничтожения вражеской техники.

На северо-западе от Киева продолжаются бои с основной массой российских сухопутных войск, которые сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра города. Об этом в субботу, 12 марта, со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что части крупной российской колонны к северу от Киева рассредоточились, что может свидетельствовать о попытке взять город в окружение.

Также в сети появилось видео, как украинские военные разбивают вражескую колонну, которая идет на Киев.

Накануне также было опубликовано видео уничтожения вражеского пункта управления под Киевом.

Напомним, Министерство обороны Великобритании сегодня сообщало, что РФ использует неуправляемые ракеты, чтобы убить больше гражданских.

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