В ОП назвали гуманитарные коридоры на 12 марта
Сегодня планируется эвакуация из ряда населенных пунктов Сумской и Киевской областей, также снова попытаются вывезти людей из Мариуполя и доставить туда гуманитарку.
В субботу, 12 марта, в Украине будут работать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути", - написал он в телеграм.
В Запорожской области будет работать также коридор Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
В Киевской области, по словам Тимошенко, будут работать такие коридоры:
- Гостомель - Буча – Михайловка – Рубежовка - Шпитьки – Петрушки - Белогородка – Киев;
- Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;
- Микуличи - Немишаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мрия - Стоянка - Гореничи - Игнатьевка - Белогородка – Киев;
- Андреевка - Липовка - Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров = Коростышев - Глубочица – Житомир;
- Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;
- Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Белой Церкви, а для коридора из Бородянки в Житомир - из Киева.
В Сумской области будут работать коридоры:
- Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава, движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.
- Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава, возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
- Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
Тимошенко призвал водителей частных автомобилей, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, брать с собой максимальное количество людей.
Отметим, за последние три дня из горячих точек Киевщины эвакуировали более 22 тысяч человек.
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