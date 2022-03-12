На Киевщине за сутки свет вернули 7000 семей - ДТЭК

Подачу электричества возобновили в в Барышевском, Броварском, Киево-Святошинском и Вышгородском районах.

За минувшие сутки В Киевской области восстановили электроснабжение для 7000 семей, сообщает пресс-служба ДТЭК в субботу, 12 марта.

"Электромонтерам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет в населенные пункты Вышгородского района: Демидов, Новые Петровцы, Старые Петровцы, Лютеж. В Киево-Святошинском районе возобновили электроснабжение в Софиевке-Борщаговке, Святопертовском, Игнатовке, Белогородке, однако одна улица здесь вновь обесточена в результате повреждения трансформаторных подстанций из-за боевых действий. В Броварском районе вернули свет в село Заря. В Барышевке после ночного ракетного удара оперативно восстановили свет 120 семьям", - говорится в сообщении.

При этом из-за ночных обстрелов 2000 семей снова оказались без света.

Всего без света остаются жители более 553 населенных пунктов в Киевской области.

"Ситуация затруднена активными боевыми действиями. Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже шестнадцать суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий", - отмечают в ДТЭК.

Чтобы проводить ремонты, компания сотрудничает с Территориальной обороной и Вооруженными силами для получения доступа к местам повреждений.

Днем ранее ДТЭК восстановил электроснабжение 24 населенных пунктов Киевской и Донецкой областей.

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