Донецкую область атакуют с разных сторон

В разных частях Донецкой области идут ожесточенные бои. Кроме артиллерии, наступление врага поддерживается мощными авиаударами по населенным пунктам и гражданскому населению.

Украинские военные отошли из Волновахи Донецкой области. Сейчас бои продолжаются в окрестностях города. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире UAразом.

Он также рассказал, что враг наступает с территории Запорожской области.

На севере Донецкой области бои проходят на границе с Харьковской в городе Изюм, вчера были атакованы ряд населенных пунктов. Столкновения продолжаются по всей линии соприкосновения.

В Донецкой области воюют как войска так называемых "ДНР", так и кадровые российские военные. Кроме артиллерии, наступление врага поддерживается мощными авиаударами по населенным пунктам и гражданскому населению.

Также Кириленко отметил, что Мариуполь находится в окружении, гуманитарные вопросы все еще не решены. Сейчас в город в очередной раз отправился гуманитарный груз, но непонятно, сможет ли он попасть в город.

Напомним, сегодня из Запорожья в Мариуполь выехал гуманитарный караван. Жителям осажденного города везут более 90 тонн продуктов питания и медикаментов. Караван сопровождают православные священники.

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