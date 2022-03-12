Бывший министр обороны Кузьмук записался в тероборону

Генерал украинской армии записался в территориальную оборону за несколько дней до начала войны

Бывший министр обороны (1996 - 2001 и 2004-2005 годах), генерал армии Александр Кузьмук принимает участие в войне против России в рядах территориальной обороны. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Типовий Військкомат.

"21 февраля мне все стало ясно, я принял решение, поехал в военкомат с заявлением и сказал: Мой "юный" возраст уже не позволяет мне встать в строй и призваться, возьмите меня добровольцем. Меня зачислили добровольцем и направили в распоряжение территориальной обороны. С тех пор я воюю вместе с командующим и хочу отметить, что командующий войсками территориальной обороны ВСУ с задачами справляется уверенно, руководит операциями территориальных войск ВСУ уверенно", - рассказал Кузьмук.

Он заверил, что недавно созданная тероборона четко и стойко выполняет свои задачи.

"Что касается действий российских войск, понятно всем, что они рассчитывали на очень быструю войну, тот же блицкриг. И надеялись при содействии местного населения быстро дойти до Киева и оккупировать основные города", - считает Кузьмук.

По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину, как и в 2014 году, "докладывали то, что он хочет слушать. Что нет сопротивления – хлеб с солью и цветы".

"Они встретили такое сопротивление, на которое никогда не рассчитывали. Действия их были шаблонными. Шаблонные со времен Чеченской войны, со времен сирийских боев, где им никто не препятствовал, так действовали и у нас – и поплатились. А дальше конвульсии, дальше судороги", - уверен генерал.

Также Кузьмук сравнил действия России с действиями фашистской Германии. "Расстрелять местных жителей, ограбить, что и происходит сегодня. Чем те закончили, тем закончат и эти", - считает он.

Экс-глава Минобороны отметил важность теробороны в нынешней войне, но без боевого опыта в нее вступать не советует.

"Тому, кто не готов, трудно уже подготовиться. Он должен применять свои навыки по другим делам, которые усиливают нашу оборону, помогают ей. И такие вещи есть. Женщины плетут маскировочные сетки, волонтеры работают на износ, не щадя себя. Кто-то обслуживает и ремонтирует технику. А кто-то и сочиняет стихи. Все эти дела направлены на нашу победу", - сказал Кузьмук.

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