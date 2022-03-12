Украина перемолола треть войска России - Арестович

С начала войны РФ применила 90 батальонно-тактических групп, из них 30 уже разбиты. Сейчас враг ищет резервы.

Советник главы ОП Алексей Арестович в ходе брифинга в субботу, 12 марта, заявил, что Украина уже уничтожила треть российского войска, а значительная часть войск противника исчерпала наступательные возможности.

"На самых больших военных направлениях противник исчерпал свои ударные группы и становится в оборону. Это касается Киевского направления, Черниговского, Сумского, Харьковского и Южного, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но гибнут под ударом ВСУ", - сказал Арестович.

Единственное место, где враг пытается прорваться - это зона ООС: район Волновахи, Северодонецка и Мариуполя, где сейчас самая болезненная точка Украины.

"По данным нашего командования, более 90 батальонно-тактических групп противник применил на территории Украины начиная с 24 февраля", - сообщил Арестович.

Из них более 30 были уничтожены или приведены в небоеспособное состояние.

"То есть мы перемололи треть войска противника. Сейчас он пытается соскрести резервы где-то на Кавказе, в Крыму, "ЛДНР" и России, проведя частичную мобилизацию. Он пытается создать группировку еще до 20 тысяч человек и через пару недель кинуть их на фронт в попытке переломить ситуацию", - сказал Арестович.

При этом он отметил, что если ВСУ разбили элитные подразделения, то эта "смазка для штыка" вообще не боеспособна.

Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что стратегический перелом уже наступил, хотя за победу еще предстоит побороться. Кроме того, Арестович привел обнародованные ранее данные разведки о том, что в военно-политическом руководстве России войну поддерживают лишь два человека.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали самые горячи точки на фронтах. Сообщалось, что враг захватил восточные окрестности Мариуполя и пытается окружить Николаев.

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