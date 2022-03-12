В Херсоне готовят "референдум" по созданию "народной республики"

Российские оккупанты уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону.

Россияне готовят псевдореферендум по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить на свою сторону и помочь в организации "референдума".

Ранее сообщалось, что в Херсоне пытаются ввести "полицейский режим". Из-за яростного сопротивления в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые уже задержали более 400 украинских граждан.

Напомним, несколько дней подряд херсонцы и жители области протестовали против вторжения армии РФ.

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