Обстрел Николаева: повреждено 167 домов

В Николаеве в результате ночного обстрела 8 людей получили ранения, повреждено 167 домов.

Российские войска в ночь на субботу, 12 марта, обстреливали Николаев. В результате восемь человек получили ранения, повреждено 167 домов, из которых 11 – полностью разрушены, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В целом, этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры… Всего за этот обстрел было повреждено 167 домов… И также нужно сказать, что 11 частных домов были полностью разрушены. По объектам здравоохранения – больница №3 пострадала, и по объектам образования – 11 учебных заведений: детских садов и школ. За прошедший обстрел пострадали восемь гражданских людей, которые были ранены. К счастью, обошлось: не было погибших", – сказал Сенкевич в своем видеообращении в субботу.

По его словам, в городе найдены взрывоопасные предметы по 182-м адресам – их разминируют взрывотехники, а также проверено 124 адреса, где изъято 36 взрывоопасных веществ.

"Сейчас возобновляется электроэнергия, теплоснабжение по двум котельным и газоснабжение (там, где были повреждения – ред.)", – добавил мэр Николаева.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким записал новое видео, в котором обрисовал текущую ситуацию.

"Враг использует тактику: выехал в поле – пострелял – спрятался в населенный пункт", - рассказал Ким.

Ранее было опубликовано видео сильных обстрелов Николаева. Также сообщалось, что захватчики обстреляли онкобольницу.

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