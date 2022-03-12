Зеленский назвал возможное место встречи с Путиным

Глава украинского государства выступает против проведения переговоров в России, Украине или Беларуси, а предлагает Израиль как площадку для встречи.

Президент Владимир Зеленский предложил провести переговоры с Владимиром Путины в Израиле. Об этом он сообщил в субботу, 12 марта, во время пресс-конференции зарубежным журналистам.

"Я говорил господину Беннетту (премьер-министр Израиля – ред.), что неправильно и неконструктивно встречаться в России, Украине или Беларуси - это не те точки, где возможно остановить войну. Я говорю о встрече лидеров. Может ли быть такой землей Израиль, Иерусалим? - Я считаю, да. И я ему об этом сказал", - сообщил президент Украины.

Зеленский рассказал и о позиции западных политиков:" Они будут сидеть в кафе и пока бомба не прилетит именно в это кафе - они не поверят, что это произойдет с ними и до этого момента никто небо закрывать не будет".

Президент также рассказал зарубежным журналистам о переговорах с РФ и своих ожиданиях от них: "Начать 100% должны с прекращения огня, это запустит гуманитарные процессы, вывоз людей и доставку продуктов, воды, лекарств. Это правильный, дипломатический, сигнал… Процессы проговариваются".

Как позитив президент отметил, что в переговорной группе начался диалог, а не только бросание ультиматумами: "Уже обсуждаются вопросы, начали о чем-то договариваться".

Зеленский рассказал и об организации гуманитарного коридора в Мариуполь: "Стоят какие-то люди с бородами, чеченцы, которые не понимают, что такое инсулин, диабет. Мы очень сдержанно на это реагируем, хоть могли бы жестче - но делаем так, чтобы это давало результат... В Мариуполь поехал еще один конвой - и с ним поехали представители церквей, там есть представители Православной церкви, если они будут стрелять в них - у меня нет слов".

Накануне спикер Кремля заявил, что Киев постоянно выступает с предложениями о прямых переговорах президентов Украины и России. Вчера этот обсуждался на встрече глав украинского и российского МИД в Турции.

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