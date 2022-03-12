Зеленский сообщил об альтернативах закрытия неба

Украина готова купить противоракетную оборону в некоторых странах, но западные политики не готовы нам помогать.

Украина имеет проработанные варианты поставок противоракетной обороны и самолетов, что должно стать альтернативой закрытию неба силами НАТО, но западные политики и в этом вопросе не готовы нам помогать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 марта, во время пресс-конференции зарубежным СМИ.

"Существует несколько возможностей закрыть небо. В частности, можно поставить в Украину противоракетную оборону. И мы не просто призываем сделать это. Украина нашла в нескольких странах мира, где это находится, вплоть до складов. Мы не просто спрашивали – помогите нам, мы спрашивали именно тех, кто имеет эти возможности", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова за это заплатить: "Мы понимаем, что некоторым сложно просто отдать – поэтому мы готовы это купить. Мы можем взять в кредит, мы готовы извлечь последние деньги из нашего кредита и заплатить сразу".

Аналогичная ситуация – и с поставками военных самолетов. "Мы нашли те самолеты, на которые у нас пилоты. А потом мы нашли пилотов, готовых быть гражданами нашего государства",- рассказывает президент.

"Мы готовы заниматься транспортировкой, мы готовы привезти, мы договорились со странами, через которые это привезти невозможно, но мы договоримся, как их объехать. Итак – мы многое сделали, чтобы ответить на вопросы альтернатив закрытия неба… К этому все готовы, но не те, кто решает эти вопросы", – резюмирует Зеленский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ "не должна выйти за пределы Украины". Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы положить конец российской агрессии.

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