Почта
 

В Росатоме рассказали о ситуации на ЗАЭС

Российская госкорпорация утверждает, что украинцы управляют работой захваченных Чернобыльской и Запорожской АЭС.
В Росатоме рассказали о ситуации на ЗАЭС

В российской госкорпорации Росатом заявили, что захваченные войсками РФ Чернобыльская и Запорожская АЭС якобы продолжают оставаться под управлением украинского персонала. Об этом сообщила пресс-служба корпорации РФ.

По их словам, группа из нескольких российских специалистов оказывает украинцам "консультативную помощь".

Ранее сообщалось, что захватчики объявили ЗАЭС собственностью Росатома

Напомним, российские оккупанты разместили на площадке захваченной Запорожской атомной станции свою технику, превратив ЗАЭС в военную базу.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK