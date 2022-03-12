В Росатоме рассказали о ситуации на ЗАЭС

Российская госкорпорация утверждает, что украинцы управляют работой захваченных Чернобыльской и Запорожской АЭС.

В российской госкорпорации Росатом заявили, что захваченные войсками РФ Чернобыльская и Запорожская АЭС якобы продолжают оставаться под управлением украинского персонала. Об этом сообщила пресс-служба корпорации РФ.

По их словам, группа из нескольких российских специалистов оказывает украинцам "консультативную помощь".

Ранее сообщалось, что захватчики объявили ЗАЭС собственностью Росатома.

Напомним, российские оккупанты разместили на площадке захваченной Запорожской атомной станции свою технику, превратив ЗАЭС в военную базу.

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