СМИ: Прошел четвертый раунд переговоров Украина-РФ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, проводились ли переговоры в прежнем, "беловежском формате". Об этом сообает Интерфакс.
"Конечно", - сказал он в субботу, 12 марта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Интерфаксу, что российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.
"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ - ре.) Владимир Мединский", - сказал Песков.
Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".
Ранее Зеленский назвал возможное место встречи с Путиным.
Накануне спикер Кремля заявил, что Киев постоянно выступает с предложениями о прямых переговорах президентов Украины и России. Вчера этот обсуждался на встрече глав украинского и российского МИД в Турции.
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