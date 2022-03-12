СМИ: Прошел четвертый раунд переговоров Украина-РФ

Переговоры Россия-Украина прошли по видеосвязи в "беловежском" формате, заявляют в Москве.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, проводились ли переговоры в прежнем, "беловежском формате". Об этом сообает Интерфакс.

"Конечно", - сказал он в субботу, 12 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Интерфаксу, что российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ - ре.) Владимир Мединский", - сказал Песков.

Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".

Ранее Зеленский назвал возможное место встречи с Путиным.

Накануне спикер Кремля заявил, что Киев постоянно выступает с предложениями о прямых переговорах президентов Украины и России. Вчера этот обсуждался на встрече глав украинского и российского МИД в Турции.

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