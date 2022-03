Подоляк рассказал об итогах переговоров с РФ

Украинская сторона подтвердила проведение четвертого раунда переговоров с РФ. Стороны договорились о создании рабочих подгрупп.

Украина и Россия в субботу, 12 марта, провели четвертый раунд переговоров по завершению войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп.

Negotiations with the RF delegation are now ongoing in a continuous video format. Special working subgroups have been created. Ukraine's positions are determined by the previous directives. @AndriyYermak pic.twitter.com/FugNqjUxGV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

Ранее росСМИ сообили, что переговоры Россия-Украина прошли по видеосвязи в "беловежском" формате.

