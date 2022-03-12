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Мэр оккупированного Геническа ушел в отставку

Также в отставку ушли заместитель мэра, секретарь совета и управделами исполкома, другие члены трудового коллектива.
Мэр оккупированного Геническа ушел в отставку

Мэр временно оккупированного Геническа Александр Тулупов заявил, что вынужден подать в отставку. Об этом говорится сайте горсовета.

"Сегодня сложный день в моей жизни и жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Также в отставку ушли заместитель мэра, секретарь совета и управделами исполкома, другие члены трудового коллектива.

genich-rada.gov.ua 
 

"Мы все это военное, сложное время делали все возможное и невозможное для обеспечения условий жизнедеятельности нашего населения. Спасибо всем за сотрудничество, понимание, взаимоотдачу и помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля российская армия захватила Геническ и Новую Каховку.

 

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