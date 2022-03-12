Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь

В полку Азов обратились к военно-политическому командованию помочь с предоставлением БПЛА Bayraktar к защитникам Мариуполя.

В полку Азов обратились к военно-политическому командованию помочь с предоставлением защитникам Мариуполя современного вооружения, в частности БПЛА Bayraktar.Об этом говорится в Twitter полка.

"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают Байрактары и наша авиация. Давайте применим все это и на нашем направлении! Давайте ударим в тыл по врагу! Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление и разгромить врага", - говорится в сообщении.

Азове также добавили, что на 12 сутки блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками в городе ухудшается положение гражданского населения. Кроме того, не утихают обстрелы вражеских авиаций и артиллерий по жилищным оккупантам.

Представитель полка Азов заявил, что местные жители готовят "коктейли Молотова", чтобы останавливать вражескую технику в уличных боях.

Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі pic.twitter.com/NuZEJtQgSo — АЗОВ (@Polk_Azov) March 12, 2022

Как сообщалось, в заблокированном российскими войсками Мариуполе заканчиваются продукты, но гуманитарную помощь городу не пропускают уже неделю.