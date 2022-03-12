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Фонд Ахметова передал Харькову более 130 тысяч медикаментов

Всего фонд уже доставил в разные регионы 430 тысяч единиц самых необходимых лекарств.
Фонд Ахметова передал Харькову более 130 тысяч медикаментов

Благотворительный фонд Рината Ахметова передал больницам Харькова 134 тысяч медикаментов, сообщает пресс-служба фонда в субботу, 12 марта.

Всего с начала войны госбольницы Украины получили от Фонда более 430 тысяч единиц самых необходимых лекарств. Это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие препараты и другие.

Перечень медикаментов был определен в координации с Министерством здравоохранения.

Ранее Фонд Ахметова доставил медикаменты для больниц Запорожской и Донецких областей.

 

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