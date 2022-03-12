ВСУ за день уничтожили два вертолета и истребитель

В Херсонской области ВСУ сбили два вертолета оккупантов: одного пилота взяли в плен. А в Харьковской области уничтожен российский истребитель.

В Изюмском районе Харьковской области в субботу, 12 марта, ВСУ ликвидировали российский истребитель из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По ее словам, истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ.

Также сегодн над Скадовским районом Херсонской области защитники Украины сбили два вертолета оккупантов. Одному из российских пилотов удалось выжить. Он получил ранения и его повезли в больницу для оказания медицинской помощи как военнопленному.

В сети также показали видео, на котором видно горящую российскую технику

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки поразили 10 единиц воздушной техники врага. Больше половины уничтоженных российских самолетов – штурмовики Су-25, отметили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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