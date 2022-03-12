В братской могиле похоронили 67 жителей Бучи

Тела были разные, некоторых даже не идентифицировали, сообщил главный врач Ирпенского региона.

В Буче Киевской области в братской могиле похоронили 67 мирных жителей. Об этом сообщил директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левкивский в Facebook.

Похороны прошли на территории городской церкви. По словам Левкивского, тела были разные, некоторых даже не идентифицировали.

Ранее сообщалось, что враг обстрелял людей во время эвакуации из Бучи. В результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, а местный житель получил осколочные ранения.