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В братской могиле похоронили 67 жителей Бучи

Тела были разные, некоторых даже не идентифицировали, сообщил главный врач Ирпенского региона.
В братской могиле похоронили 67 жителей Бучи

В Буче Киевской области в братской могиле похоронили 67 мирных жителей. Об этом сообщил директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левкивский в Facebook.

Похороны прошли на территории городской церкви. По словам Левкивского, тела были разные, некоторых даже не идентифицировали.

Ранее сообщалось, что враг обстрелял людей во время эвакуации из Бучи. В результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, а местный житель получил осколочные ранения.

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