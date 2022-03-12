Появилось видео жутких боев в Мариуполе

На видео видно, как российский танк прицельно с небольшого расстояния стреляет в многоэтажку.

В сети появилось видео уличных боев в Мариуполе. Танки русских оккупантов просто уничтожают город.

На записи видно, как российский танк прицельно с небольшого расстояния стреляет в многоэтажку.

Ранее сообщалось, что Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь. Азове также добавили, что на 12 сутки блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками в городе ухудшается положение гражданского населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet