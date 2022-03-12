Верещук: сработали 9 "зеленых коридоров" из 14

Всего за 12 марта удалось вывезти в безопасные районы ориентировочно 13 тысяч мирных жителей.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 12 марта: из 14 гуманитарных коридоров сработали 9. Об этом она сообщила во время брифинга.

Из Сум сегодня выехало около 8 тысяч беженцев. Со стороны Конотопа - более 3 тысяч. Из Запорожской области не выехал никто - по словам Верещук, на блок-посту в Васильевке колонну не пропустили россияне.

Частично сработал коридор из Киевской области. Из Ирпеня и Ворзеля никого вывезти не удалось, а вот из Бучи спасли около тысячи человек (в том числе - пациентов дома престарелых).

Около 800 человек вывезли из Гостомеля, более тысячи - из Немешаево.

В целом сегодня эвакуировали около 13 тысяч украинцев.

Завтра планируют вывозить из тех же городов плюс Мариуполь - причем через контролируемый Россией Бердянск.

Сегодня украинская сторона до Мариуполя не доехала, застряв на российском блок-посту.

Ранее сообщалось, что под Киевом враг расстрелял колонну женщин и детей: семь погибших.

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