НАТО будет защищать грузы для Украины с оружием - Данилов

Альянс будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков, сообщил глава СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает Украинская правда.

Отметим, что сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Конвои с западным вооружением для Украины могут стать законными целями для армии РФ.

На это Данилов сообщил: "Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это".

Данилов считает, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.

Секретарь СНБО подверг критике страны-члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сегодня заявил, что Путин может расширить военную деятельность на одну из стран НАТО.