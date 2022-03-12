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В Каховке исчез украинский журналист

Журналист отправился на встречу к своему знакомому, при этом оставив дома мобильный телефон и документы.
В Каховке исчез украинский журналист

В Херсонской области в Каховке в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу Батурина.

Известно, что примерно в 16.00 Олегу позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, расположенной недалеко от дома журналиста.

"Где-то в 16.30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", - рассказала супруга журналиста. 

Отмечается, что примерно в 16.50 возле автостанции заметили российских военных.

Олег Батурин работает журналистом газеты "Новый день".

 

В Каховке на постоянной основе нет российских военных, но оккупирован соседний город Новая Каховка. Там пытаются создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.

Известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" об объявлении Херсонской области "народной республикой". Депутаты областного совета провели экстренное заседание сессии. 

Напомним, в Госпогранслужбе Украины допускают, что защитники острова Змеиный могут быть живы. 

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