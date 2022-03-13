Источники сообщают, что в Лавре могли укрываться от огня захватчиков женщины и дети, есть пострадавшие.

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру - православный монастырь Украинской православной церкви в городе Святогорске Донецкой области. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Как уточнило издание DonPress, обстрел произошел накануне ночью.

"В Лавре находится много людей из Святогорска и других населенных пунктов которые пытались укрыться от снарядов и авиации российских захватчиков", - сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали людей в другое относительно безопасное место.

Cмотрите фотогалерею: Российские захватчики обстреляли Святогорскую Лавру - СМИ

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 12 марта, обстреливали Николаев. В результате восемь человек получили ранения, повреждено 167 домов, из которых 11 – полностью разрушены.

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