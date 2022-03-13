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Данилов назвал число убитых на войне украинских детей

Российские военные продолжают обстреливать украинские города, при этом убивая мирное население, в том числе детей.
Данилов назвал число убитых на войне украинских детей

За 17 дней войны от вражеских обстрелов и бомбардировок российских военных в Украине погибли 82 ребенка. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA.

"К большому сожалению, мы теряем своих детей. На сегодня 82 ребенка погибли от в этой войне, они погибли от пуль оккупантов, которых сюда отправляет Путин. Это для нас очень большая плата за то, что мы боремся за свою независимость", - сказал Данилов. 

В то же время, он выразил уверенность, что Украинв в этом противостоянии одержит победу. 

"Я хочу сказать, что те люди, которые ведут себя невежливо, им будет очень стыдно после того, как мы одержим победу", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, российские военные расстреляли колонну женщин и детей во время эвакуации в Киевской области. Погибли семь человек. 

Ранее с СБУ сообщили, что российским военным дали указание расстреливать гражданских.

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