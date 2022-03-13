Данилов рассказал, кто "следующий для России"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны Российской Федерации. Об этом он заявил во время телемарафона.

"В случае ее победы в войне против Украины следующей целью Путина может стать Литва", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что странам Балтии и Польше "действительно угрожает опасность со стороны РФ".

"Не все это осознают в Европе. Поведение некоторых стран, например Германии, немножечко странное ввиду того, что в 21 веке происходит на территории Европы...То, что дает наша разведка, речь сегодня идет о Литве", - отметил он.

В свою очередь Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

"У них есть следующая цель. Если они одержат победу на нашей территории, то следующая страна, которую захочет захватить Путин, - это будет Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши. Все это будет зависеть от того, каким образом НАТО будет себя вести. Сегодня их поведение странное. Они думают, что их это обойдет", - резюмировал он.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков.

Напомним, Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал НАТО дать Украине оружие, чтобы самостоятельно закрыть небо.