Красный Крест дал Украине мешки для оккупантов

Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.

Украина обратилась в Международный комитет Красного Крестного за помощью в вывозе со своей территории тел погибших в войне российских военных. Об этом в субботу, 12 марта, сказала вице-премьер - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

"Они нам предоставили мешки. Мы за ними также обращались, потому что у нас не было такого большого количества своих", - отметила Верещук.

Она же акцентировала, что международная рганизация обратилась в Российскую Федерацию с просьбой забрать тела погибших, но ответа до сих пор не поступало.

Ранее сообщалось, что Красный Крест готовит многомиллионную помощь Украине. На первом этапе количество получателей помощи составит 2 млн человек.

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