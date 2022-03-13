Украина не простит никому ничего, не забудет, найдет и привлечет к ответственности каждого, пообещал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к коллаборантам, отметив, что они подписывают себе приговор - "уйти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов". Об этом в субботу, 12 марта, он заявил в видеобращении.

Как он отметил в видеообращении, оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик и шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР".

"ХНР". Такую же мертворожденную, как и "ДНР" и "ЛНР". Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки воле людей, которые ежедневно выходят протестовать. И которые хотят Украину - я благодарен им", - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что "деятели и деятельницы, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами и которые соблазнились на предложения оккупантов, подписывают себе приговор".

Президент напомнил, что сегодня состоялось экстренное заседание Херсонского облсовета, на котором 44 депутата приняли решение, что Херсонщина - это Украина и никаким псевдореспубликам там не место.

"Украина выстоит в этом испытании. Нам нужны время и силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Херсоне готовят "референдум" по созданию "народной республики". Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту информацию. Он заявил, что Россия будет пытаться провести бутафорный "референдум" по созданию народной республики. Центром нового образования должен стать захваченный Херсон.