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Украина потеряла связь с портом Мариуполя

В Мариуполе гуманитарная катастрофа - нет газа, тепла, света, воды, и практически нет мобильной связи.
Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом. Пока только два порта Украины - Измаил и Рени - могут перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками. Мариуполь в осаде уже 13 суток", - говорится в сообщении.

При этом в Мариуполе гуманитарная катастрофа - нет газа, тепла, света, воды, и практически нет мобильной связи.

В настоящее время известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестна.

Ранее в сети появилось видео уличных боев в Мариуполе. 

Напомним, российские войска, осадив город Мариуполь в Донецкой области, спровоцировали в нем самую страшную гуманитарную катастрофу на планете. 

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