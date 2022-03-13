Шмыгаль рассказал о запасах продовольствия в Украине

Правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже вскоре стартовать там, "где это возможно".

Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Об этом в субботу, 12 марта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров.

Речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

"Сейчас балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже вскоре стартовать там, где это возможно", - отметил премьер.

По его словам, сегодня Кабмин утвердил решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", - уточнил Шмыгаль.

Напомним, специалисты отметили, что стоимость ряда продуктов в мире начала расти, а покупатели украинской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла начали искать альтернативные поставки.

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