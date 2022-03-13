Фосфорные бомбы оккупанты применили в Попасной

Международные соглашения запрещают их применение, если гражданское население попадает под воздействие таких боеприпасов.

Российские оккупанты во время бомбардировки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Их применение запрещено международными соглашениями. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила", - написал Билошицкий.

По его словам, в свое время фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Горящий купол). Он отметил, что сегодня российские захватчики "применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания".

Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начиняются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе.

При попадании в организм через рот фосфор вызывает ожоги ротовой полости и желудочно-кишечного тракта с ощущением жжения во рту, рвотой, диареей и сильными болями в животе.

Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе и прилипает к любым поверхностям. Он будет продолжать гореть даже внутри раны. Для того чтобы убить человека, достаточно всего лишь грамма данного вещества.

Международные соглашения запрещают их применение, если гражданское население попадает под воздействие таких боеприпасов.

Напомним, пленный российский летчик Максим Криштоп подтвердил, что совершил три вылета на территорию Украины, - во время одного из них он сбросил 4 тонны фугасных бомб на жилые дома мирных жителей.