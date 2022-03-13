В Сумской области эвакуация не состоится

В планах властей работа по гуманитарным маршрутам в Киевской, Луганской областях, а также по линии Запорожье-Мариуполь (через Бердянск).

На Сумщине, в воскресенье, 13 марта не будет "зеленых коридоров". В то же время работа над их организацией в будущем - продолжается. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", - написал в своем Telegram глава ОВА.

Он добавил, что областная администрация продолжает работать над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации.

Ранее Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что 12 марта только с Сумщины удалось эвакуировать 8 тысяч человек.

За день удалось эвакуировать часть жителей Сум, Краснополья, Великой Писаревки, Конотопа, Лебедина, Бучи, Гостомеля, Немишаева. В свою очередь оккупанты сорвали эвакуацию из Энергодара, Ирпеня, Ворзеля, Козарович и Бородянки.

Напомним, в СБУ сообщили, что российским военным дали указание расстреливать гражданских.

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