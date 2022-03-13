Итоги 12.03: Расстрел колоны и переломный момент

Российские войска расстреляли колонну мирных жителей; Российский агрессор исчерпал свои главные силы. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Российские военные расстреляли колонну женщин и детей

Во время эвакуации в Киевской области оккупанты открыли огонь по колоне из женщин и детей. Погибли семь человек. После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.

Арестович спрогнозировал длительность войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российского агрессора хватит на месяц-полтора. По его словам, переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел: "российские агрессоры могут решиться на еще одну попытку активного наступления, но это им особо не поможет". Отметим, что Арестович в 2003 году предсказал аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс, а в 2020 - полномасштабную войну с Россией.

В Генштабе рассказали о ходе боев на разных направлениях

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Сейчас они разместились на восточных окраинах Мариуполя и пытаются захватить весь город, а также Северодонецк. На Северском направлении противник устанавливает инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область). Кроме того, на Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях окружения Николаева.

В Донецкой области идут ожесточенные бои

Украинские военные отошли из Волновахи Донецкой области. Сейчас бои продолжаются в окрестностях города. На севере Донецкой области бои проходят на границе с Харьковской в городе Изюм, были атакованы ряд населенных пунктов. Столкновения продолжаются по всей линии соприкосновения. В Донецкой области воюют как войска так называемых "ДНР", так и кадровые российские военные.

Арестович рассказал о стратегических потерях противника

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина уже уничтожила треть российского войска, а значительная часть войск противника исчерпала наступательные возможности. Единственное место, где враг пытается прорваться - это зона ООС: район Волновахи, Северодонецка и Мариуполя, где сейчас самая болезненная точка Украины.

Экономика России вошла в жесткий кризис

За две недели войны с Украиной Россия претерпела худшее падение с 90-х: ВВП уже сократился на $30 млрд, или 9% в 2022 году. Западные санкции уже повлияли на спад производства в стране примерно на 2% - падение, которое сопоставимо с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году. К тому же, Россия приближается к одному из самых больших всплесков инфляции в этом столетии.

Оккупанты хотят создать "Херсонскую народную республику"

Россияне готовят псевдореферендум по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Оккупанты уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить на свою сторону и помочь в организации "референдума".

В Мелитополе требовали вернуть похищенного мэра

В городе Мелитополь Запорожской области, где накануне российский военные похитили мэра, в субботу, 12 марта, начался массовый митинг протеста. На площади у райгосадминистрации собралось более двух тысяч местных жителей. Они стояли перед захваченным зданием и скандировали "Верните мэра".

В Василькове под Киевом уничтожили аэропорт

Российские войска ракетными ударами по Василькову полностью уничтожили аэропорт. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами. Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях, и без необходимости не выходить на улицы.

Президент рассказал об альтернативе закрытому небу

Украина имеет проработанные варианты поставок противоракетной обороны и самолетов, что должно стать альтернативой закрытию неба силами НАТО. По словам президента, Украина готова за это заплатить.

Состоялся четвертый раунд переговоров Украины и России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, проводились ли переговоры в прежнем, "беловежском формате". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Интерфаксу, что российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

В России анонсировали ответные санкции против США

Замминистра иностранных дел РФ Рябков заявил, что конвои из западных стран с вооружением для Украины станут целями для российских военных. При этом он назвал заявления Байдена об опасности Третьей мировой войны "попыткой сыграть на нервах". Кроме того, Рябков сообщил, что российские санкционные списки против США и стран Запада уже готовы.

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