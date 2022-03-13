Зеленский присвоил восьми военным звание Героя Украины

Военнослужащие награждены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины восьми военнослужащим, шести из них посмертно. Соответствующий указ № 127/2022 накануне был обнародован на сайте главы государства.

Указано, что звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.

Посмертно звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда было присвоено:

старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу

сержанту Дерусовой Инне Николаевне

солдату Мрочку Константину Васильевичу

старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу

солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу

сержанту Ханину Андрею Павловичу.

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда:

старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу

старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу.

Также ряд украинских военнослужащих были награждены орденами и медалями.

Накануне президент Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала нападения России на Украину.

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