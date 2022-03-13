Зеленский присвоил восьми военным звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины восьми военнослужащим, шести из них посмертно. Соответствующий указ № 127/2022 накануне был обнародован на сайте главы государства.
Указано, что звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.
Посмертно звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда было присвоено:
- старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу
- сержанту Дерусовой Инне Николаевне
- солдату Мрочку Константину Васильевичу
- старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу
- солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу
- сержанту Ханину Андрею Павловичу.
Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда:
- старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу
- старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу.
Также ряд украинских военнослужащих были награждены орденами и медалями.
Накануне президент Зеленский впервые озвучил потери ВСУ с начала нападения России на Украину.
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