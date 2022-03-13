В РФ формируют новые части для агрессии – Генштаб

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, отметили в Генштабе.

Российские агрессоры в связи с большими потерями вынуждены формировать новые подразделения для участия в так называемой "спецоперации" в Украине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта.

"В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, а также проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВСУ.

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов среди войск противника, – заявили в Генштабе.

Кроме того, 12 марта украинские военные уничтожили шесть единиц авиатехники оккупантов: две вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Накануне в Офисе президента сообщили, что Украина перемолола треть войска России. С начала войны РФ применила 90 батальонно-тактических групп, из них 30 уже разбиты. Сейчас враг ищет резервы.