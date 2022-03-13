На Харьковщине нанесен ракетный удар по предприятию Шебелинкагаздобыча

Наблюдалось интенсивное факельное горение газа по установке комплексной подготовки газа и трубопроводу, отметили в ГСЧС.

В Харьковской области российский агрессор произвел ракетный обстрел по установке комплексной подготовки газа ГПУ Шебелинкагаздобыча, которая находится вблизи села Глазуновка Изюмского района. Вспыхнул мощный пожар, сообщает ГСЧС в воскресенье, 13 марта.

Информация о пожаре поступила от оператора объекта в 22:37 субботы.

"К моменту прибытия пожарных горели: здание операторной и газовый сепаратор. Наблюдалось интенсивное факельное горение газа по установке и трубопроводу, находящемуся возле помещения операторной, разрушительные повреждения помещения операторной. Площадь пожара составляла около 300 кв. м", – говорится в сообщении.

Спасатели перекрыли все запорные арматуры, ведущие к поврежденным установкам и трубопроводам и провели их охлаждение. После этого интенсивность горения значительно снизилась. По предварительным данным, травмирован один работник предприятия, погибших нет.

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