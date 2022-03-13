Похищен мэр еще одного города в Запорожской области

Военные преступления россиян становятся системными в Украине, отметил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Российские военные похитили мэра еще одного города в Запорожской области. На этот раз – городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на своей странице в Facebook в воскресенье, 13 марта.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев", – отметил он.

Напомним, накануне в Мелитополе российские захватчики похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Его задержали в городском кризисном центре. Федорову надели пластиковый мешок на голову и вывели из здания.

Позже оккупанты назначили так называемого "и.о мэра" Мелитополя – Галину Данильченко. Она уже записала видеообращение к жителям города, призвав их жить "в новой действительности".

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