ОП по переговорам с РФ: 4 раунд пройдет на днях

По словам Михаила, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

Украинская и российская стороны продолжают переговорный процесс, а также ведут подготовку документа, на основе которого может завершиться война. Об этом в интервью Коммерсанту рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, четвертый раунд переговоров состоится после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра - отметил Подоляк

По словам Михаила, договор между Российской Федерацией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

Читайте также: Путин о мирных переговорах с Украиной: "Есть позитивные сдвиги"

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего, позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт – процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть – это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, – гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", – отметил советник главы ОП.

Также советник главы рассказал о восстановлении разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры. Компенсации за это украинская сторона ждет от России. По его мнению, Украина и Россия движутся к компромиссу.

"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина" – сказал Подоляк.

По его словам, соглашения скорее всего подпишут президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.