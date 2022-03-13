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В Херсоне тысячи человек вышли на митинг против РФ

Люди митингуют, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных российских солдат и много российской техники.
В Херсоне тысячи человек вышли на митинг против РФ

В Херсоне около 10 тысяч человек вышли на мирную акцию "Херсон – это Украина", позже на митинге оккупанты открыли огонь. сообщает Суспільне.Херсон.

Многие держали в руках плакаты и украинские флаги. Люди скандировали "Домой", "Домой пока живой", "Украина превыше всего", "Слава нации – смерть врагам", "Русский солдат, иди на**й", "Херсон – это Украина", "Россия – параша, победа будет наша".

Люди митингуют, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных российских солдат и много российской техники. 

Позже на митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь. Люди в это время скандировали: "Русский солдат – фашистский оккупант!".

По словам местного журналиста Константина Рыженко, на митингебыли выстрелы по ногам. Как минимум одному парню оккупанты попали в ногу резиновой пулей.  

Напомним, что в Херсоне россияне готовят псевдореферендум по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

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