Папа Римский призвал РФ "прекратить резню" в Мариуполе

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину, во время его выступления на площади в Ватикане развевались украинские флаги.

Глава Ватикана, Папа Франциск в своей публичной речи воскресенье, 13 марта, в годовщину его избрания на престол, сделал заявление в поддержку Украины, сообщает "Радио Ватикана".

"На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину. Не существует причин, которыми можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения", - заявил Франциск.

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину. "Нужно только одно –прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбище", – сказал он.

Во время речи Папы на площади Ватикана развевались украинские флаги.

Выступая перед паломниками, Папа призвал "прекратить бомбардировки и атаки".

"С болью в сердце присоединяю мой голос к голосу простых людей, умоляющих о конце войны... Пусть по-настоящему и решительно усилия сосредоточатся на переговорах, а гуманитарные коридоры будут действенными и безопасными. Во имя Бога, прошу вас: прекратите эту разницу!", - обратился он к руководителю государства-агрессора.

Напомним, что ранее, вопреки протоколу, Франциск лично посетил российское посольство при Святом Престоле из-за агрессии против Украины. Обычно Папы принимают послов и глав государств в своей резиденции. Дипломатический протокол требует, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал российского посла.