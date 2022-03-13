Почта
 

В Бердянске и Мелитополе митинги против оккупантов

Оккупанты в Мелитополе ездят по улицам и в громкоговоритель объявляют, что жителям запрещено устраивать митинги, но украинцев это не останавливает.
В Бердянске и Мелитополе митинги против оккупантов

В оккупированных Россией Бердянске и Мелитополе Запорожской области люди вышли на митинги за Украину.

В Бердянске тысячи людей идут по улицам города, скандируя "Бердянск – это Украина".

Оккупанты в Мелитополе ездят по улицам и в громкоговоритель объявляют, что жителям запрещено устраивать митинги.

Но мелитопольцев это не останавливает: они вышли с лозунгами "Мелитополь – Украина" и требуют вернуть похищенного оккупантами мэра города.

Напомним, что горосовет Мелитополя на внеочередном заседании в воскресенье, 13 марта, подтвердил юрисдикцию Украины в городе и признал госизменниками депутатов Оппозиционного блока, который накануне объявили о создании так называемого "комитета народных избранников".

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK