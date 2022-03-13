В Бердянске и Мелитополе митинги против оккупантов

Оккупанты в Мелитополе ездят по улицам и в громкоговоритель объявляют, что жителям запрещено устраивать митинги, но украинцев это не останавливает.

В оккупированных Россией Бердянске и Мелитополе Запорожской области люди вышли на митинги за Украину.

В Бердянске тысячи людей идут по улицам города, скандируя "Бердянск – это Украина".

Мітинг у Бердянську pic.twitter.com/pCcXXh1cIY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

Оккупанты в Мелитополе ездят по улицам и в громкоговоритель объявляют, что жителям запрещено устраивать митинги.

Но мелитопольцев это не останавливает: они вышли с лозунгами "Мелитополь – Украина" и требуют вернуть похищенного оккупантами мэра города.

Напомним, что горосовет Мелитополя на внеочередном заседании в воскресенье, 13 марта, подтвердил юрисдикцию Украины в городе и признал госизменниками депутатов Оппозиционного блока, который накануне объявили о создании так называемого "комитета народных избранников".