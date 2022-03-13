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РФ открыла 14 центров вербовки в Сирии - разведка

Украинские разведчики сообщают, что РФ уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.
РФ открыла 14 центров вербовки в Сирии - разведка

 

Украинские разведчики сообщили, что российские оккупанты открыли 14 центров вербовки наемников в Сирии для войны против Украины.

 "Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии. Путинская россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор). После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу Хмейми двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазу Чкаловский в Московской области", - говорится в сообщении управления разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, РФ уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.

В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.

Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Также подтверждена информация о подготовке РФ наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную заработную плату от 300 до 600 долларов.

Напомним, что ранее президент страны-агрессора Владимир Путин поручил Минобороны РФ организовать помощь с отправкой на войну в Украину "добровольцев" с Ближнего Востока.

 

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