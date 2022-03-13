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Россияне ударили из артиллерии по интернату в Пуще-Водице

Один снаряд попал в помещение котельной, крыша повреждена, есть разрушения внутри, второй снаряд попал в помещение морга.
Россияне ударили из артиллерии по интернату в Пуще-Водице

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату, весь персонал и подопечных успели эвакуировать, сообщает КГГА.

Один снаряд попал в помещение котельной, крыша повреждена, есть разрушения внутри, второй снаряд попал в помещение морга.

Также в результате взрывной волны частично разрушен жилой корпус.

На момент обстрела все подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

Сейчас на месте обстрела работают специалисты.

Напомним, что в результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 получили ранения.
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