В Мелитополе оккупанты похитили председателя райсовета

Российские оккупанты похитили председателя районного совета Мелитополя Сергея Приму, сообщает местное издание РИА-М.

Утром в воскресенье, 13 марта, захватчики пришли домой к Приме "с обыском", отобрали у него документы, мобильные устройства и требовали пароли от них, а затем увезли в неизвестном направлении.

В Мелитополе захватчики прибегают к похищению представителей законно избранной власти и активистов уже не первый раз. 11 марта похитили мэра города Ивана Федорова, 12 матрта - активистку Ольгу Гайсумову.

Напомним, что несмотря на оккупацию и противодествие российских военных в Мелитополе все равно состоялся митинг за Украину.